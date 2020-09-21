Жители Бийска обеспокоены состоянием одной из детских площадок города

Подписчики сообщества "Инцидент Бийск" рассказали об ужасном состоянии детской площадки у дома по адресу ул. Разина, 74. Здесь из песочницы торчит кусок бетона, а одна из конструкций и вовсе упирается в гараж.

"Подскажите, куда обращаться по состоянию детской площадки? Состояние – ужас. Так и до беды недалеко", – пишет автор поста.

На опубликованных в Сети снимках видно, что на одной из качелей сломалось сиденье, на горке обломились ручки, а на карусели и вовсе отвалилась часть дна. А все, что забетонировано, по словам местных жителей, неустойчиво.

В комментариях под постом бийчане посоветовали обеспокоенным людям обратиться в ТСЖ или свою управляющую компанию.