Жители Бийска сообщили о варварском истреблении бездомных животных
Животных травят и затем выбрасывают на свалку
Фото: animalhospitalofwoodstock.com
Неизвестные начали травить в Бийске беспризорных животных. Об этом пишет "Катунь24", ссылаясь на группу "Общество защиты животных в городе Бийске" во "ВКонтакте".
Волонтеры в сообществе рассказали, что животные "медленно и мучительно задыхаются от действия медицинского препарата".
Так, по их словам, несколько собак жестоко убили возле Бийского вокзала в четверг, 10 августа. Животных отравили, затем закинули в красный Иж-2715 и отвезли трупы на свалку.
Волонтерам общества защиты животных удалось спасти лишь одну собаку. По их словам, собака стерилизована и живет во дворе свыше четырех лет. В данный момент животному нужна помощь: интенсивная терапия в течение хотя бы трех дней, отмечает канал.