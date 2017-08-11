Жители Бийска сообщили о варварском истреблении бездомных животных

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Неизвестные начали травить в Бийске беспризорных животных. Об этом пишет "Катунь24", ссылаясь на группу "Общество защиты животных в городе Бийске" во "ВКонтакте".

Волонтеры в сообществе рассказали, что животные "медленно и мучительно задыхаются от действия медицинского препарата".

Так, по их словам, несколько собак жестоко убили возле Бийского вокзала в четверг, 10 августа. Животных отравили, затем закинули в красный Иж-2715 и отвезли трупы на свалку.

Волонтерам общества защиты животных удалось спасти лишь одну собаку. По их словам, собака стерилизована и живет во дворе свыше четырех лет. В данный момент животному нужна помощь: интенсивная терапия в течение хотя бы трех дней, отмечает канал.