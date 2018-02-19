Жители городов и сел Алтая поставили "неуд" работе местной власти в опросе

Фото: "Родной Алтай"

Появились результаты опроса об оценке населением эффективности деятельности в 2017 году руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Алтайского края или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований. Опрос опубликован на сайте правительства региона.

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Прочее Жителей Алтайского края просят рассказать, что они думают о власти

Как следует из опроса, работой властей Барнаула удовлетворены 53% жителей. Скорее удовлетворены, чем нет, деятельностью мэрии 25,8%. А вот только 9% недовольны, как руководит городом Сергей Дугин. Первое место в рейтинге занял ЗАТО Сибирский. Там работа местной администрации удовлетворяет 93,4 % населения. Муниципальной властью оказались довольны и жители Солтонского района — 91,8 %. На третьем месте Благовещенский район с 91%, затем Кулундинский район с 87,9% опрошенных.

Самые худшие показатели в голосовании показали Топчиха, Панкрушиха, Усть-Калманка и Суетка, где работу власти одобрили менее 30% жителей. Откровенно слабые результаты получились в Рубцовске, Бийске и Новоалтайске. В последнем, к слову, всего 8% жителей удовлетворены работой местной администрации. В Рубцовске 82% жителей отрицательно оценили работу властей. В Бийске результат едва ли лучше — 66% жителей не устраивает положение дел в наукограде.

В опросе приняли участие 7657 жителей Алтайского края. Работу муниципалитетов их жителям предлагалось оценить по степени удовлетворенности: "удовлетворен", "скорее да, чем нет", "скорее нет, чем да" и "не удовлетворен". В целом по региону полностью удовлетворены работой глав 62,1 % проголосовавших.

Большая часть опрошенных (67,3 %) — это люди с высшим образованием, работающие специалистами или служащими (35,8 % и 32,7 % соответственно). Больше всего голосовали именно женщины. Кстати, во время опроса можно было оценить качество дорог, работу общественного транспорта и многое другое.