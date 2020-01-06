Жители пригорода Барнаула жалуются на складирование снега рядом с их жильем

Жители барнаульского поселка Борзовая Заимка пожаловались на то, что снег из Барнаула складируют недалеко от их населенного пункта, об этом пишет паблик "Барнаул22" в соцсети "ВКонтакте".

"Жители поселка Борзовая Заимка вынуждены бороться с вывозом снега. В данную минуту перекрыли дорогу и не пропускают КамАЗы. На протяжении месяца в старую воинскую часть грузовики свозят снег. Ежедневно сгружают по несколько десятков тонн! В администрации города и района на многочисленные обращения никак не реагируют", – сказано в сообщении.

Местные опасаются, что весной их просто затопит.

Кроме того, они сообщают, что многотонные машины ездят по переправе через Барнаулку, единственной дороге в Борзовку со стороны ш. Ленточный Бор, которая рассчитана всего на 6 тонн.