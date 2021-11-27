Жители района в Алтайском крае испугались возможного закрытия реанимации

Жители Третьяковского района опасаются закрытия в районной больнице палаты интенсивной терапии из-за возможного ухода опытного реаниматолога. Своё обращение они опубликовали в сообществе Barnaul22.

По словам местных жителей, в их больнице один реаниматолог – "очень грамотный, молодой и перспективный доктор". Его планируют перевести в Змеиногорск, где наблюдается недостаток врачей. Сельчане опасаются, что без него будет простаивать палата для больных после инсульта и инфаркта, а также для послеоперационных больных. Жители считают, что из-за этого решения под сокращение могут попасть и хирурги, ведь после операции пациента будет некуда поместить.

Ранее сообщалось, что жители Третьяковского района вынуждены выезжать в соседний район для получения медицинской помощи, так как отделение хирургии в Староалейской ЦРБ закрыли на месяц из-за отпуска единственного на всю больницу хирурга.