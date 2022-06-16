Жители России сдали на переработку 17 тысяч старых мобильных телефонов

Tele2 подводит промежуточные итоги экопроекта «Переплавка», который запустили в ноябре 2020 года. С момента запуска жители 145 городов отправили на переработку около 17 тысяч устройств общей массой 1,5 тонны. Больше всего телефонов сдали жители Поволжья, на втором месте — жители Северо-Запада, на третьем — Урала.

«Исследования показывают, что более половины покупателей в России готовы поменять свои потребительские привычки, если это уменьшит негативное влияние на окружающую среду. „Переплавка“ даёт такую возможность. Сдать старый телефон в один из наших салонов для дальнейшей переработки может любой пользователь — совсем не обязательно быть клиентом Tele2. Для этого мы оборудовали сотни салонов связи специальными боксами для сбора гаджетов. Мы продолжим расширять географию проекта и включать в него новые города», — сказал Денис Голещихин, директор Tele2 Retail.

Все собранные аппараты Tele2 отправляет в корпорацию «Экополис» — единственный в России комплекс заводов по утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. В результате переработки до 95% компонентов входящего сырья возвращается в производство в виде вторичных материалов. По оценке экспертов «Экополиса», из железа в составе телефонов, собранных в рамках «Переплавки», можно было бы сделать 20 автомобильных капотов, а из пластика — 64 бампера. Как утилизируются телефоны, можно увидеть в коротком ролике.

Мобильные телефоны относятся к категории электронного мусора. По данным исследователей Плимутского университета, в среднем один смартфон содержит 55 г пластика, 33 г железа, 13 г кремния, 7 г хрома и небольшие количества других веществ, в том числе 90 мг серебра и 36 мг золота. Оказавшись в почве или воде, металлы и их соединения накапливаются до определённой концентрации и становятся вредными для окружающей среды и здоровья человека. Прежде всего это хром (содержится в покрытиях), литий (в литий-ионном аккумуляторе), свинец и медь (в микросхемах).

Как заявляют эксперты Учебного и научно-исследовательского института ООН (UNITAR), доля мобильных телефонов и других малогабаритных гаджетов в общей массе электронного лома составляет 8%. Электронные отходы представляют собой один из наиболее быстро растущих потоков физических отходов. Объём образования таких отходов на свалках стран СНГ и Грузии в 2010-2020 годах увеличился на 50% и составил 8,7 кг на душу населения. Уровень сбора электронных отходов в России очень низок и составляет всего 2,5%.

«Наш экологический проект имеет важное просветительское значение. Согласно исследованию, проведённому нашим партнёром в прошлом году, 19% участников проекта ранее не знали о необходимости утилизировать отслужившую электронную технику, но, узнав об этом, готовы вовлекать в программу своих знакомых. Поэтому мы уверены, что количество людей, стремящихся снизить негативное воздействие на окружающую среду, будет только расти», — сказал Игорь Сидоров, генеральный директор корпорации «Экополис».

Чтобы сдать старый телефон на переработку, нужно принести его в один из салонов Tele2, участвующих в акции, заполнить соглашение и опустить аппарат в специальный контейнер. Модель, марка и состояние телефона не имеют значения. Адреса салонов можно узнать на сайте проекта.