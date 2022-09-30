Жители России стали брать больше микрозаймов

Летом 2022 года россияне брали больше микрозаймов, чем в прошлом году. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне-22 было выдано 2,57 млн микрозаймов, а уже в июле их количество увеличилось до 2,63 млн (рост составил 2,7%). Выросло и количество займов (+4,8%).

Апрельский спад полностью отыгран

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, апрельский спад был полностью отыгран до уровня прошлого года в мае-июле.

«Аналогичные процессы сегодня наблюдаются и с банковскими кредитами, где выдача в мае-июле также показала небольшой рост. Во многом это связано с отложенным спросом со стороны заёмщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы», — прокомментировал он.

При этом рост выдачи микрозаймов летом 2022 года был отмечен в большинстве регионов. Особенно в Московской и Свердловской областях, Краснодарском крае и Республике Башкортостан.

Выдачи МФО восстанавливаются быстрее банковских

По данным Банка России, портфель потребительских кредитов в банках за первое полугодие 2022-го сократился на 2%. При этом основная доля отказов пришлась на весну, когда спрос на заёмное финансирование оставался высоким. Это и стало одной из главных причин того, что займы показали прирост.

Кроме того, меньшая зависимость от ключевой ставки и, как следствие, гибкое управление кредитным риском позволяют МФО более оперативно пересматривать кредитную политику.

Какие займы наиболее выгодны?

Некоторые микрофинансовые организации сегодня предлагают продукты с относительно низкой процентной ставкой. Но прежде чем подписывать договор, внимательно изучите информацию об МФО и проверьте её в реестре ЦБ РФ. Сделать это можно на официальном сайте Банка России.

Одним из самых выгодных вариантов для собственников автомобиля является заём под залог ПТС, который можно получить от 0,08% в день.

В России надёжной и известной компанией с хорошей репутацией, которая выдаёт такой заём, является агентство финансовых решений «Взаимодействие» (услуги оказывает ООО МКК «Влияние Запада», ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ).

Агентство финансовых решений «Взаимодействие» — это новый бренд компании «Содействие». Здесь вы можете получить на руки до 500 000 рублей наличными. Эти деньги можно потратить на любые цели, как и в случае с потребительским кредитом. Разница лишь в том, что МФО не требуют справок о доходах, кропотливого сбора документов, поиска поручителей и одобряют заявку более чем в 90% случаев.

Деньги можно получить по двум документам — ПТС на автомобиль и паспорту. Кстати, о кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заём можно даже при неудачном опыте оформления кредита в банке в прошлом.

Сотрудники компании помогут получить деньги с максимальной выгодой в день обращения и оформят все документы в течение часа. Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий — выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Важно, что на весь срок погашения займа машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. Это означает, что вы можете пользоваться своим автомобилем как и раньше, единственное ограничение — не сможете его продать до снятия обременения.

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