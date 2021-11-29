Жители Санниково так и не получили горячую воду, о которой молили Медведева в 2019 году

У жителей многоквартирных домов в алтайском селе Санниково спустя два года после визита премьер-министра, которым тогда был Дмитрий Медведев, так и не появилась горячая вода. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Напомним, в ноябре 2019 года Медведев с рабочим визитом приехал в Санниково и перед совещанием прогулялся по селу. Во время экскурсии местная жительница встала на колени и пожаловалась политику на то, что в её доме уже три года нет горячей воды. Медведев выслушал женщину и назвал ситуацию недопустимой, пообещав во всём разобраться. Как вскоре выяснилось, газовая котельная, обслуживающая многоэтажки, была сломана, а для её ремонта, со слов главы Первомайского района Александра Иванова, требовалось порядка 20 млн рублей, но их в бюджете не было.

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На решение проблемы из краевого бюджета выделили 25 млн рублей, на которые купили котёл и должны были заменить водопроводные сети. В конце 2020 года жители, наконец, получили горячую воду, однако в коммунальных квитанциях соответствующая услуга так и не появилась, а в мае ресурс вновь отключили. Как оказалось, в декабре подрядчик не смог проложить новые коммуникации и горячую воду пускали по временным пластиковым трубам.

По официальным отчётам, горячую воду в Санниково дали в прошлом декабре, но в действительности только в июле 2021-го там начали прокладывать необходимые водопроводные сети. Работы завершили месяц спустя, однако объект так и не прошёл экспертизу.

"Сейчас уже сданы документы в Ростехнадзор для получения акта готовности на пусконаладочные работы. Как только акт будет подписан, мы готовы сразу открыть кран горячего водоснабжения", – пояснил начальник жилищно-коммунального и газового хозяйства администрации Первомайского района Андрей Апевалов.

Тем временем директор "Первомайских коммунальных систем" Александр Доманов отмечает, что отремонтированные сети не имеют хозяина и районной администрации предстоит взять их на баланс. Однако процедура эта не быстрая, а без неё нельзя утвердить тариф и в соответствии с законом подавать горячую воду. В результате решение проблемы может затянуться до апреля 2022 года.