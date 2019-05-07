Жители трех городов Алтайского края напишут "Диктант Победы"

Жители Барнаула, Рубцовска и Бийска смогут принять участие во всероссийской исторической акции "Диктант Победы", организованной партией "Единая Россия" в честь 74-летия Великой Победы. Она пройдет во вторник, 7 мая, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Акция проводится для привлечения внимания общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, а также повышению исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

В России диктант будут писать одновременно жители регионов в семи часовых поясах в режиме онлайн на 1233 площадках. Еще 23 площадки будут работать за рубежом. В Алтайском крае диктант начнется в 17:00 по местному времени.

В Барнауле "Диктант Победы" можно написать в АГУ (пр. Ленина, 61), АГТУ (пр. Ленина, 46) и педагогическом университете (ул. Молодежная, 55). В Бийске акция состоится на базе гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина (ул. Короленко, 53), в Рубцовске площадкой для проведения выбран филиал АлтГУ (пр. Ленина, 200Б).

"Диктант будет подводиться по принципу ЕГЭ – каждый участник получит в распечатанном виде индивидуальные комплекты материалов, включая пронумерованные бланки с заданиями диктанта и устную инструкцию по его заполнению. Время выполнения заданий – 45 минут. Оценку знаний участников будут давать независимые эксперты, в каждом регионе определят трех победителей. Но независимо от результатов, всем желающим участникам диктанта вручат памятные сертификаты", – рассказали в аппарате "Единой России".

Подробнее узнать об акции и площадках можно на сайте "Диктанта Победы" диктантпобеды.рф.