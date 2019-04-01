Жительница Алтая с топором угрожала убить заступившегося за нее экс-супруга

Жительница Горного Алтая подозревается в угрозе убийством своему бывшему супругу, сообщили в МВД по республике.

По предварительным данным, 30-летний мужчина, проходя мимо дома бывшей жены, увидел плачущих в ограде малолетних детей.

"В ходе разговора с отцом дети сказали, что вышли на улицу из-за того, что ругается мамин сожитель. Сельчанин решил заступиться за экс-супругу и зашел в дом, где мужчины стали ругаться, а затем и подрались. В ходе ссоры женщина заняла сторону своего сожителя. Не стерпев обиды, мужчина забрал детей и увел их к бабушке, куда через некоторое время прибежала и бывшая супруга", – уточняют в МВД.

В итоге мужчина и женщина стали ругаться и во время выяснения отношений сельчанка взяла в руки топор, угрожая бывшему мужу убийством.

Очевидцами произошедшего стали прибежавшие на крики соседи, которые и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.