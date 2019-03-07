Жительница Алтайского края прошла опрос от "банка" и потеряла деньги

Жительница Завьяловского района обратилась в полицию, сообщив о том, что стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Началось все с прохождения платного опроса в интернете, якобы от банка. Ссылку на него она увидела, просматривая ленту в популярной социальной сети.

Когда 28-летняя женщина ответила на все вопросы, ее уведомили, что она заработала тысячу рублей и может получить выигрыш, указав номер карты, а также поступившие в СМС-сообщениях пароли.

Однако вместо обещанных денег с ее счета списали свыше 12 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится расследование. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.