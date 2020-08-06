Жительница Алтайского края угнала автомобиль соседа, чтобы съездить в магазин

38-летняя женщина в селе Новообинка Алтайского края увидела припаркованный автомобиль соседа и решила съездить на нем в магазин. Ключи находились в замке зажигания.

Владелец заметил пропажу транспорта и обратился в полицию. К моменту приезда сотрудников ГИБДД, женщина уже вернулась с покупками, машина стояла на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ – "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".

За короткую поездку в магазин женщине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет. Кроме того, на нее завели административное дело за управление автомобилем без прав.