Жительница Барнаула больше не платит за воду по сломанным счетчикам

Жительница Барнаула больше не переплачивает за потребляемую воду, что ей приходилось делать в виду того, что сломанный счетчик ей поменяли на сломанный, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.

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К уполномоченному обратилась женщина с жалобой, что после установки в ее доме счетчика на воду коммунальные платежи по этой графе многократно возросли.

"Несколько месяцев назад мне в первый раз установили счетчик, который буквально через две недели вышел из строя и начал наматывать сумасшедшие показания. Я связалась с водоканалом, их мастер подтвердил неисправность счетчика и заменил его на новый. Прошло около полумесяца и замененный счетчик также стал с избытком учитывать количество потребляемой воды", – рассказала жительница Барнаула.

По ее словам, она вновь связалась с водоканалом, чтобы они поставили нормальный прибор. "Но там мне сказали, что по указанному адресу уже производилась замена прибора учета. В итоге в платежной квитанции я каждый раз вынуждена была видеть завышенные данные потребления воды и оплачивать коммунальные по сломанному прибору учета", – пожаловалась женщина.

По запросу уполномоченного специалисты барнаульского водоканала провели проверку работы индивидуального прибора учета и выявили превышение допустимой погрешности при учете потребляемой воды. Женщине был произведен перерасчет платежей за период работы счетчика и установлен новый прибор учета, выявленная переплата была возмещена в размере около 1,5 тыс. рублей.