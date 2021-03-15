Жительница Барнаула хотела заработать на цветах, но отдала деньги мошенникам

Жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала о том, что стала жертвой мошенников. Женщина объяснила, что хотела купить цветы для дальнейшей перепродажи.

"В интернете на одном из сайтов она оставила заявку, и через некоторое время с ней связался менеджер. Стороны договорились о поставке. Согласно заключённому договору, цветы должны были доставить в определённый срок", – рассказали в региональном МВД.

Женщина перевела 30 тысяч рублей на счёт продавца, после чего тот удалил переписку и перестал выходить на связь. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, 31-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников. Злоумышленник представился сотрудником банка и сказал девушке, что на её имя взяли кредит.