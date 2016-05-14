Жительница Барнаула купила в магазине пончик с целлофаном внутри. Фото

Фото: Алена Шестакова / vk.com/barneos22

Жительница Барнаула приобрела в одном из магазинов города пончик с целлофаном внутри. Об этом женщина сообщила в группе Barnaul22 "ВКонтакте".

"Пончик, купленный сегодня утром, с целофаном внутри. Что в таких случаях делают? Куда обращаться?", - гласит подпись к сообщению.

Пользователи в сообществе посоветовали женщине обратиться в Роспотребнадзор. Некоторые вспомнили другие случаи "необычных находок" в продуктах. Например, комментаторы заявили, что находили в колбасе кончик мышиного хвоста и бычки в вине.