Жительница Барнаула купила в магазине пончик с целлофаном внутри. Фото
Местная жительница поинтересовалась, куда ей нужно обращаться в таком случае
14 мая 2016, 14:58
Фото: Алена Шестакова / vk.com/barneos22
Жительница Барнаула приобрела в одном из магазинов города пончик с целлофаном внутри. Об этом женщина сообщила в группе Barnaul22 "ВКонтакте".
"Пончик, купленный сегодня утром, с целофаном внутри. Что в таких случаях делают? Куда обращаться?", - гласит подпись к сообщению.
Пользователи в сообществе посоветовали женщине обратиться в Роспотребнадзор. Некоторые вспомнили другие случаи "необычных находок" в продуктах. Например, комментаторы заявили, что находили в колбасе кончик мышиного хвоста и бычки в вине.
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