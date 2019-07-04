Жительница Барнаула отдала мошенникам 1 млн рублей в надежде на большой куш

Жительница Барнаула перевела мошенникам 1 млн рублей, ожидая большой материальной компенсации за медикаменты, но только через три месяца поняла, что ее обманули. Подробности этого дела сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

"32-летней жительнице Барнаула позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных структур Москвы и сообщил, что в столице задержана группа мошенников, которые занимались реализацией фальсифицированных медикаментов. Женщина в числе потерпевших от действий данной группы (она на самом деле несколько лет назад покупала таблетки для похудения через интернет, – прим. ред.), и теперь ей полагается компенсация за причиненный ущерб", – рассказали в ведомстве.

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Но для получения компенсации ей предложили оплатить судебную тяжбу. Она поверила мошенникам и за несколько платежей перевела им 1 млн рублей.

Примечательно, что об обмане она догадалась только через три месяца после перечисления этой суммы. И только тогда обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

"Если вам по телефону сообщили о полагающейся компенсации за приобретенные ранее товар или лекарства, не следует поддерживать разговор, сообщать свои данные, переводить денежные средства. Помните, что по такой схеме работают мошенники", – в очередной раз напомнили в полиции.