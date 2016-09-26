Жительница Барнаула пойдет под суд за избиение маленького ребенка кружкой

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Жительница Барнаула предстанет перед судом за то, что жестоко избила своего пятилетнего сына, сообщается на официальном сайте прокуратуры Алтайского края.

ЧП случилось во время застолья. Пьяной женщине не понравилось, как ведет себя ее сын, она схватила керамическую кружку и с силой нанесла ею три удара по голове ребенка. После этого она начала бить малыша рукой по щекам и спине. В результате мальчик получил ссадины на голове и туловище и ушибленную рану в лобной области.

Женщина признала свою вину. Сейчас ее сын находится в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Барнауле. В суд направлено заявление о лишении женщины родительских прав.