Жительница Барнаула рассказала о жестком досмотре охранниками одного из магазинов

Жительница города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказала о жестком досмотре охранниками одного из городских супермаркетов. По словам женщины, ее заподозрили в краже.

Новости

Прочее Охранника барнаульской гимназии осудят за конфликт со школьником

"Все товары, которые были у меня, я оплатила и уже хотела выйти из магазина, но тут меня дернул за руку охранник и начал орать на меня: "Стойте! не дергайтесь! Вы вышли за линию касс с неоплаченным товаром". Далее он начал хватать меня за руки, причиняя мне боль. К нему присоединились еще два человека из охраны. Я кричала, что мне больно! Отпустите меня! Я все оплатила, но он смотрел мне в глаза и продолжал, сжимая мне руку, дергать меня. У меня несколько вопросов: что такое линия кассы и как это понимать!? Им показалось, а у меня синяк на 1/4 руки!" – написала девушка.

Она утверждает, что позднее сотрудники охраны посмотрели записи с камер и поняли, что горожанка ничего не воровала. Ее отпустили, но, по ее словам, заставили написать расписку о том, что она не имеет претензий к магазину.

Дополнено 22.12.2020 в 13-08

В администрации магазина, где произошел этот инцидент, корреспонденту amic.ru сообщили, что ситуация была не такой, как описывает девушка. "Камерами была зафиксирована кража. Видеозаписи переданы в полицию. Женщина попросила дать ей возможность рассчитаться за вынесенный товар и не заводить в отношении нее никаких дел. Мы пошли ей навстречу. Никто не требовал с нее никакой расписки. И на видеозаписях не видно, чтобы кто-то из охранников ее хватал. Вся информация по этой ситуации передана в полицию и будет рассматриваться в правовом поле", - сообщили в магазине.