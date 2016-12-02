Жительница Барнаула сообщила об очередных "гонках" автобусов

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Жительница Барнаула сообщила об очередном случае "гонок" с участием пассажирских автобусов.

О произошедшем Елена Рассахань рассказала в паблике Barnaul 22, отметив, что неприятный инцидент имел место 1 декабря.

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"Ехала по маршруту №20, рег. номер автобуса АС 241. Кондуктор не из самых вежливых, и нецензурщина звучала от нее. В 14-47 на ул. Взлетной нас подрезал автобус №35, на что наш "экипаж" решил ответить и "полетел" играть со своим "обидчиком" в догоняжки, продемонстрировав термин "опасная езда", – рассказывает женщина.

Также жительница Барнаула вспоминает, что в итоге два автобуса "неслись буквально в нескольких сантиметрах друг от друга".

"В результате погони 35-му долбанул боковиной по зеркалу. Успокоился наш "лётчик" только после того, как к нему подошла пожилая женщина и спросила фамилию. Видимо, пожаловаться решила", – резюмирует Елена.

Отметим, что барнаульцы довольно часто жалуются в соцсетях на неадекватное поведение водителей городских автобусов.