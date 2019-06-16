Жительница Барнаула спасла, приручила и пристроила двух воробьят

Жительница Барнаула написала в своем Instagram, как спасла, приручила и пристроила двух воробьят, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Несколько дней подписчики наблюдали за жизнью птенцов по фотографиям и видео. Все это время воробьята обитали в обычной квартире, а выкармливали их специальной смесью и бабочками.

В итоге птиц удалось пристроить в добрые руки. Теперь они будут жить вместе с "собратьями" – австралийскими воробьями.