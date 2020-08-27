Жительница Барнаула стала "Первой леди Евразии"

Визажист из Барнаула Инесса Соболь одержала победу во Всероссийском интернациональном конкурсе-фестивале "Леди Евразия". Об этом сообщили организаторы в аккаунте мероприятия в Instagram.

Девушка в качестве наряда выбрала национальный костюм с кокошником. Ей удалось покорить жюри и стать обладательницей титула "Первая леди Евразии 2020".

Организаторы уточнили, что представительница Алтайского края обладает всеми качествами истинной первой леди: утонченная, женственная, отличающаяся внутренним шармом и обаянием, уверенная в себе, дипломатичная.

"Хочу поблагодарить в первую очередь родителей, которые всегда помогают мне во всем! Хочу выразить слова благодарности всем друзьям и подписчикам!!! Я получила столько теплых и душевных пожеланий, сколько не бывает даже на день рождения!!! Спасибо вам большое, мои хорошие, что вы у меня есть!!!" – написала Соболь на своей странице в Instagram.

В конкурсе "Леди Евразия" участвуют замужние женщины в возрасте от 23 до 45 лет, проживающие на территории РФ и государств ближнего зарубежья. Конкурс проводится в Республике Алтай.