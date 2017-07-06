Жительница Барнаула в трех магазинах безуспешно пыталась украсть шоколад

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Барнаула, которая пыталась три раза совершить кражу в разных магазинах одной и той же торговой сети. По данному факту возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее женщина уже была наказана за мелкое хищение имущества. Известно, что в этот раз она заходила в разные магазины одной торговой сети и пыталась похитить товар на общую сумму порядка 900 рублей.

Любопытно, что всегда в продуктовую корзину, которую она пыталась украсть входил молочный шоколад. Однако, похищение не состоялось: женщина была застигнута на месте совершения преступления.