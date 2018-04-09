Жительница Барнаула взяла кредит, попавшись на уловку "сын попал в беду"

Барнаульские полицейские устанавливают личности мошенников, похитивших у местной жительницы крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что в конце марта женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, который сообщил, что её сын попал в ДТП и за "решение проблем на месте" нужно передать крупную сумму денег. После чего трубку взял другой мужчина, представился следователем и сообщил, что ее сын сбил человека и ему грозит тюрьма.

Женщина поверила, но денег у нее не было, поэтому она оформила кредит в банке. Только после того, как женщина перевела деньги, она позвонила сыну, и выяснилось, что ни в какое ДТП он не попадал. Женщина обратилась в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила 20 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.