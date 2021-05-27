Жительница Барнаула заявила о "несправедливости" с розыгрышем квартиры на Кубке по гребле

Сразу две жительницы Барнаула могли выиграть квартиру на розыгрыше призов для болельщиков второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, однако упустили возможность, не явившись на розыгрыш. В итоге обладателем главного приза стал Даниил Павлюченко, проживающий в краевой столице.

Последний день соревнований был омрачён резко испортившейся погодой – во время заездов начался сильный ливень, который приостановил соревнования спортсменов и разогнал большинство болельщиков.

Приглашённая из толпы девочка вытащила чек, который принадлежал Наталье Бабашкиной. Как оказалось, её на месте не было, а потому ведущий попросил свою помощницу, выбранную из числа болельщиков, достать другой. Новым победителем оказалась Любовь Леванюк, которой также не оказалось на трибунах.

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В итоге победителем стал Даниил Павлюченко, который был на месте и получил в качестве приза квартиру.

Отметим, что по правилам конкурса, которые были указаны в соглашении, победителю нужно явиться на сцену для вручения приза, а участники обязательно должны присутствовать при его проведении.

На следующий день Наталья Бабашкина начала распространять в Telegram сообщение о том, что она многодетная мать и была на канале с двумя детьми. Из-за ухудшения погоды она не дождалась розыгрыша и повезла детей домой.

По словам Натальи, она не слышала о том, что участники розыгрыша обязаны присутствовать при его проведении, поскольку её об этом не предупреждали. Тот факт, что квартира досталась другому барнаульцу, мать считает несправедливым и просит вернуть ей квартиру.