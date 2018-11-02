Жительница Бийска может получить один килограмм золота

Кибанова Вера из города Бийска стала одним из победителей акции "Золото осени", которая проходит с 22 октября по 22 ноября 2018 года каждый будний день в эфире Русского Радио Барнаул.

Чтобы поучаствовать в данной акции, необходимо поймать "золотую" шутку — дозвониться в прямой эфир "Русского Радио" по телефону 8 (495) 995 10 57, угадать звезду, которая озвучила шутку, и получить "Золото Осени".

Каждый "золотой" призер получит поездку на двоих в Москву на церемонию "Золотой Граммофон" и проведет незабываемый weekend в столице.

Имя "золотого" победителя, который получит один килограмм золота, все слушатели "Русского Радио" узнают 24 ноября на XXIII Премии "Золотой Граммофон" в Государственном Кремлёвском Дворце.

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