Жительница Бийска отдала 115 тысяч рублей за приворот бывшего мужа

48-летняя бийчанка отдала 115 тысяч экстрасенсу за приворот бывшего мужа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина решила вернуть супруга в семью и в одной из социальных сетей нашла страницу с услугами магического характера. Гадалка пообещала возобновить былые чувства за довольно крупную сумму, но, по ее словам, эффект оправдает все затраты.

За время общения горожанка перевела экстрасенсу 115 тысяч рублей. Однако взаимности от бывшего мужа женщина так и не дождалась и поняла, что стала жертвой мошенников.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину" и сейчас разыскивает чародейку.