Жительница Новоалтайска учинила грабеж в доме у пожилой женщины

Фото: cheb.ru

Полиция в Новоалтайске задержала женщину по подозрению в грабеже, который был совершен в доме у 78-летней пенсионерки.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне вечером к пожилым супругам, которые проживают в частном доме, пришла женщина и попросила занять 2500 рублей.

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"По словам пожилых людей, ранее они уже неоднократно покупали у незнакомки разные вещи, поэтому решили не отказывать и помочь. Когда 78-летняя хозяйка дома достала сверток с деньгами, он выпал из ее рук на пол. В этот момент незваная гостья не растерялась, взяла его и убежала", – уточняют обстоятельства совершенного преступления в полиции.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемую, которой оказалась ранее судимая жительница Новоалтайска 1979 года рождения. Она призналась в содеянном.

Полицейские устанавливают сумму денег, которые были похищены. По словам самой потерпевшей, в свертке было около 100 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже.