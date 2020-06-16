Жительница Рубцовска от ревности выложила интимные фото соперницы в интернет

29-летняя жительница Рубцовска обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни. От дачи показаний она отказалась, но от суда ее это не спасет, пишет региональный СК.

По данным следствия, в 2019 году женщина обнаружила в телефоне своего мужа фотографии интимного содержания. На почве ревности она скопировала их на телефон и разместила в одном из крупных сообществ в социальных сетях.

"Таким образом, женщина осуществила сбор и распространила сведения о частной жизни потерпевшей, тем самым нарушила ее конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени", – говорится в сообщении.

В ходе следствия она свою вину не признала и отказалась от дачи показаний, ссылаясь на 51 статью Конституции, но собранных доказательств достаточно, для того чтобы передать дело в суд.