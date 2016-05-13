Жительнице Новоалтайска грозит колония за кражу машинок для стрижки

Фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Жительница Новоалтайска подозревается в хищении двух машинок для стрижки волос из магазина бытовой техники, сообщили в пятницу, 13 мая, в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Женщина, посмотрев товар, положила в сумку две машинки для стрижки стоимостью около полутора тысяч рублей каждая, после чего вышла с ними из магазина, не рассчитавшись", – уточняют в полиции.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемой, которой оказалась горожанка 1977 года рождения. Женщину задержали, похищенный товар возвращен в магазин.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

В полиции уточняют, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.