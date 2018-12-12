Жительницу Барнаула осудили за попытку "пропить" ружье своего бывшего

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Жительницу Барнаула осудили за хищение огнестрельного оружия у своего бывшего гражданского супруга, сообщает краевая прокуратура.

В августе текущего года женщина, зная, где ее бывший сожитель хранит охотничье ружье и ключи от сейфа, похитила оружие, поместила его в мешок и унесла из дома потерпевшего.

"В дальнейшем похищенное оружие она намеревалась продать, а на вырученные деньги приобрести спиртные напитки. Судом действия осужденной квалифицированы по части 1 статьи 226 УК РФ — хищение огнестрельного оружия", — уточняют в надзорном ведомстве.

Свою вину женщина признала полностью и раскаялась. Потерпевший, в свою очередь, настаивал на нестрогом наказании для бывшей гражданской супруги. В итоге злоумышленницу приговорили к трем годам условного срока.