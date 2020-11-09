Жительницу Барнаула приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского

Жительницу Барнаула приговорили к 250 часам обязательных работ за оскорбление стража порядка в отделе полиции.

Следствие установило, что в июне 2020 года выпившая женщина совершила заведомо ложный вызов полицейских, из-за чего ее доставили в отделение. Там она не захотела подчиняться требованиям правоохранителей и начала в присутствии свидетелей оскорблять полицейского грубой нецензурной бранью.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, суд принял во внимание все доводы следствия, признал горожанку виновной по статье "Оскорбление представителя власти" и назначил ей 250 часов обязательных работ.