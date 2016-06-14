Жительницу Барнаула ждут исправительные работы за оскорбление полицейских
Женщина, будучи пьяной, ответила грязными ругательствами на требование правоохранителей проследовать в ОВД
Фото: umvd-ufa.ru
Суд в Барнауле приговорил женщину к исправительным работам за оскорбление полицейских, сообщили 14 июня в региональной прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что в апреле текущего года работники МВД прибыли по месту жительства подсудимой, распивавшей спиртные напитки и находящейся в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители предложили женщине проследовать в служебный автомобиль. "В ответ подсудимая в присутствии посторонних лиц стала публично оскорблять сотрудников полиции грубой нецензурной бранью, унижающей и оскорбляющей честь и достоинство представителей власти", - указывают в прокуратуре.
После того, как ее доставили в отдел, выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобное поведение.
В итоге приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от ее заработка.