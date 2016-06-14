Жительницу Барнаула ждут исправительные работы за оскорбление полицейских

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Суд в Барнауле приговорил женщину к исправительным работам за оскорбление полицейских, сообщили 14 июня в региональной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что в апреле текущего года работники МВД прибыли по месту жительства подсудимой, распивавшей спиртные напитки и находящейся в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители предложили женщине проследовать в служебный автомобиль. "В ответ подсудимая в присутствии посторонних лиц стала публично оскорблять сотрудников полиции грубой нецензурной бранью, унижающей и оскорбляющей честь и достоинство представителей власти", - указывают в прокуратуре.

После того, как ее доставили в отдел, выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобное поведение.

В итоге приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от ее заработка.