Жительницу Ямайки признали самой красивой девушкой в мире

23-летняя жительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала новой обладательницей титула "Мисс мира". Финал конкурса проходил в Лондоне. Корону победительнице вручала "Мисс мира – 2018" модель Ванесса Понсе де Лео, сообщает РИА "Новости".

Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино. Второй вице-мисс жюри признало Суман Рао из Индии.

Тони-Энн сейчас изучает психологию и женские студии в Университете Флориды, но в будущем хочет стать доктором. Девушка увлекается пением, кулинарией и волонтерством.

Обладательница титула "Мисс Россия 2019" Алина Санько в финал конкурса не попала. Добавим, что россиянки дважды побеждали в конкурсе, который проводят с 1951 года. В 1992 году в Сан-Сити победу одержала Юлия Курочкина, а в 2008-м в Йоханнесбурге – Ксения Сухинова.