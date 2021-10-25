Жителя Алтайского края осудят за уклонение от военной службы

23-летний житель Заринского района предстанет перед судом по обвинению в уклонении от военной службы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, молодого человека признали годным к армии, однако на повестки он намеренно не реагировал.

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"С марта по июль 2021 года, получив несколько повесток для отправки к месту несения воинской службы, он не явился в военный комиссариат, чем умышленно уклонился от призыва на военную службу", – отметили в ведомстве.

В дальнейшем парень признал свою вину. Уголовное дело "Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы" передали в суд.

Ранее в Горном Алтае задержали 19-летнего контрактника, который покинул место несения военной службы, чтобы встретиться с беременной возлюбленной.