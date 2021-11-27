Жителя Алтайского края подозревают в убийстве вебкамщицы в Новосибирске

Жителя Алтайского края подозревают в убийстве 24-летней вебкам-модели из Алейска, которую 21 октября нашли задушенной на съёмной квартире в Новосибирске, сообщают "Вести-Алтай".

В распоряжении полиции оказались кадры с предполагаемым преступником, снятые камерами наблюдения.

Ранее amic.ru рассказывал, что 24-летняя девушка перебралась из Алейска в Новосибирск. Знакомые отзывались о ней хорошо. Воспитывалась в благополучной семье. После переезда подруга девушки предложила ей поработать вебкам-моделью, а уже через некоторое время интимное видео с участием уроженки Алейска увидели по всему Алтайскому краю.

Тело девушки со следами насильственной смерти обнаружили в съёмной квартире. С места происшествия пропал её телефон.