Жителя Алтайского края задержали в Москве за кражу борсетки
Подозреваемый арестован, ему грозит до четырех лет лишения свободы
21 мая 2018, 08:45
Жителя Рубцовска задержали в Москве за кражу борсетки, в которой находились деньги и телефон, сообщает "Басманка.РФ".
21-летний житель Москвы обратился в полицию с заявлением, что на Чистопрудном бульваре он присел на берегу пруда, оставив свою сумку без присмотра.
Через некоторое время потерпевший обнаружил пропажу борсетки, в которой находились деньги и телефон на общую сумму 130 тысяч рублей.
Сотрудники полиции по подозрению в краже задержали 48-летнего жителя города Рубцовска Алтайского края.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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