Жителя алтайского села обвиняют в убийстве из ревности

Следственный комитет расследует дело в отношении 44-летнего жителя Шипуновского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

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"По предварительным данным следствия, в конце февраля 2021 года в одном из сел Шипуновского района обнаружено тело 43-летнего мужчины с колото-резаными ранами шеи и грудной клетки", – говорится в сообщении СК.

Правоохранители смогли быстро найти подозреваемого. Мужчина воспользовался ст. 51 Конституции РФ и отказался давать показания. Предполагается, что мотивом для совершения преступления могла стать ревность.

Ранее сообщалось, что 51-летнего жителя Рубцовского района подозревают в убийстве своей гражданской жены. Инцидент произошел вечером 12 января, когда супруги поругались на почве ревности.