Жителя алтайского села задержали за поджог соседского автомобиля Toyota Land Cruiser

Полицейские задержали 52-летнего жителя алтайского села Верх-Суетка за поджог автомобиля соседа, сообщает пресс-служба главка МВД.

"По предварительным данным, 24 декабря 2019 года в селе Верх-Суетка мужчина проник во двор соседа и поджог автомобиль Toyota Land Cruiser 2003 года выпуска. Огнем были повреждены моторный отсек и передняя часть кузова. В ходе проверки было установлено, что перед этим у владельца машины с соседом произошел конфликт", – уточнили в ведомстве.

Сначала мужчина отрицал вину, но позже признался. Ссора обошлась соседу около одного миллиона рублей, а подозреваемому может стоить лишения свободы на срок до пяти лет.

Против него заведено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом".