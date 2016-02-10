Жителя Барнаула будут судить за организацию наркопритона

В Алтайском крае перед судом предстанет барнаулец, который содержал наркопритон в своем доме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый содержал притон по месту своего проживания и периодически предоставлял комнату для употребления наркотиков. Для этого в его жилье находилась различная посуда, пластиковые бутылки, необходимые для кустарного изготовления наркотиков ингредиенты и электрическая плитка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы, отметил заместитель прокурора Октябрьского района Барнаула Василий Анисимов.