Жителя Бийска обвинили в убийстве давнего знакомого из-за школьных обид

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Следователи предъявили обвинение в убийстве 33-летнему бийчанину. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уточняется, что инцидент произошел в минувший вторник, 6 ноября, в частном доме в бийском поселке Фоминское. Двое мужчин, которые находились в гостях, во время распития спиртного поссорились из-за школьных обид. В ходе конфликта, продолжившегося во дворе дома, обвиняемый ножом сильно ударил товарища не менее пяти раз в область головы и туловища. От полученных травм пострадавший умер на месте.

Обвиняемого задержали в тот же день. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Следствие продолжает сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.