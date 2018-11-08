Жителя Бийска обвинили в убийстве давнего знакомого из-за школьных обид
Мужчина нанес товарищу не менее пяти ударов ножом
9 ноября 2018, 01:02
Фото: twimg.com
Следователи предъявили обвинение в убийстве 33-летнему бийчанину. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел в минувший вторник, 6 ноября, в частном доме в бийском поселке Фоминское. Двое мужчин, которые находились в гостях, во время распития спиртного поссорились из-за школьных обид. В ходе конфликта, продолжившегося во дворе дома, обвиняемый ножом сильно ударил товарища не менее пяти раз в область головы и туловища. От полученных травм пострадавший умер на месте.
Обвиняемого задержали в тот же день. Вскоре ему изберут меру пресечения.
Следствие продолжает сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.
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