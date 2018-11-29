Жителя Горного Алтая судят за жестокое избиение соперника

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Житель Шебалинского района Республики Алтай предстанет перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину на почве ревности.

Как сообщили в региональном МВД, преступление было совершено в мае текущего года, когда 43-летний обвиняемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения.

"Увидев, что ребенок дома один, а супруги нет, мужчина разозлился и пошел ее искать. Ранее он слышал от односельчан, что жена изменяет ему, но слухам не верил. В тот вечер, не застав супругу дома, он усомнился в ее верности и решил сходить к мужчине, связь с которым ей приписывали. В итоге в доме одного из сельских жителей он и застал женщину в момент супружеской измены", — добавляют в полиции.

Мужчина руками и ногами избил соперника, причинив его здоровью тяжкий вред. Затем он сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем, а также попросил вызвать "скорую помощь".

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся в содеянном. Полицейским он пояснил, что изначально считал виноватой в случившемся свою супругу и причинять вред здоровью односельчанина не собирался, но не смог совладать с нахлынувшим чувством ревности и эмоциями.