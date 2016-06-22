Жителя Камня-на-Оби осудили за демонстрацию топора полисмену и кражу

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Житель Камня-на-Оби приговорен к двум годам и десяти месяцам колонии строгого режима за размахивание топором перед полицейским и кражу.

Так, по информации краевой прокуратуры, в октябре прошлого года мужчина, сломав запор дома при помощи ледоруба, проник в чужое жилище и похитил сотовый телефон и продукты питания.

Помимо этого, житель Камня "отличился" и в другом эпизоде. Так, домой к нему из-за сообщения о драке прибыли сотрудники полиции. Мужчина отреагировал на требования правоохранителей весьма самонадеянно – взял в руки топор, поднял его вверх и, выходя из веранды дома, высказывал угрозы физической расправой и причинением телесных повреждений в адрес одного из полисменов.

"Лишь после неоднократных требований прекратить противоправные действия и предупреждения о применении огнестрельного табельного оружия осужденный опустил топор на землю и ушел в дом", – уточняют в прокуратуре.

Известно, что ранее обвиняемый был судим за тяжкое преступление.

