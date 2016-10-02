Жителя Казахстана задержали за попытку дать взятку алтайскому полицейскому

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Полицейские Петропавловского района Алтайского края задержали жителя Республики Казахстан, который предлагал инспекторам ГИБДД взятку. Об этом в воскресенье, 2 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что экипаж ГИБДД остановил правонарушителя, а он, желая избежать наказания, предложил полицейскому 2 тысячи рублей за то, чтобы страж правопорядка не составлял протокол о правонарушении. Это, подчеркивают в пресс-службе, по закону является взяткой должностному лицу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.