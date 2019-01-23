Год кролика

Жителя Новоалтайска избили до смерти за "непристойное" предложение

Мужчину бросили умирать на дороге

23 января 2019, 19:21, Роман Кильмяшкин

Мужчину сильно избили и бросили умирать на дороге в Новоалтайске, после того как он предложил позвать на застолье несовершеннолетних девочек, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, местный житель пригласил нового знакомого к себе домой, чтобы отметить знакомство.

В ходе употребления алкоголя гость захотел продолжить пьянку в компании школьниц. Это возмутило хозяина жилья, и он жестоко избил оппонента.

После этого он вынес поверженного горожанина из дома и оставил его умирать на дороге. Мужчина скончался.

36-летнему жителю Новоалтайска предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вскоре он предстанет перед судом.

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