32-летнего жителя Славгорода осудят за покушение на убийство знакомого. Словесная ссора, произошедшая во время застолья, переросла в поножовщину.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в апреле 2021 года между двумя мужчинами произошел конфликт. В один момент славгородец умышленно нанес местному жителю не менее 4 ударов ножом в область головы и шеи. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 41-летний потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление и вызвал себе скорую.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.