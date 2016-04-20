Жителям Алтайского края грозит штраф до 500 тыс. руб. за сжигание травы

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Штраф до 5 тысяч рублей может получить житель Алтайского края, который сжигает сухую траву или мусор в специально не отведенных для этого местах. Организации в этом случае предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

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В ведомстве уточняют, что штрафу подвергаются нарушители, которые жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительности на территориях городского и сельских, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на предприятиях, за исключением специально отведенных мест.

Приказ о запрете сжигания сухостоя подписал осенью прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев. Постановление устанавливает запрет на выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

В соответствии с этими изменениями запрещается:

- выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях;

- выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов. Также нельзя оставлять сухостойные деревья и кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

В ведомстве подчеркивают, что горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый. Очень сложно остановить разгоревшийся пожар. От такого пожара могут сгореть дома, деревни и дачные поселки.

