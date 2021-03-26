Жителям Алтайского края пообещали на выходных до +12 и небольшие дожди

Настоящие весенние выходные обещают синоптики в Алтайском крае. По данным регионального Гидрометцентра, 27 и 28 марта столбики термометров будут держаться на плюсовых отметках.

В субботу в Алтайском крае местами по югу и западу небольшие дожди. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 13 м/с. Температура воздуха днём составит от +1 до +6 градусов, местами в предгорьях – до +12°С.

В ночь на воскресенье температура воздуха в регионе опустится до -3...+2 градусов. На большей части территории ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днём в воскресенье, 28 марта, на большей части территории Алтайского края небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождём. Местами гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура составит от +2 до +7 градусов.

Новости

Прочее Стало известно, когда в Барнаул придет весна

В Барнауле в субботу днём синоптики обещают +4...+6 градусов, осадков при этом не ожидается. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/c.

В ночь на воскресенье в краевой столице прогнозируют 0...-2 градуса, умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололёдные явления.

Днём в воскресенье, 28 марта, в Барнауле будет +3...+5 градусов. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 4-9 м/с.