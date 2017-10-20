Жителям Алтайского края пообещали развлекательные телеканалы в 2018 году

Фото: телеканал "Пятница"

Более 97% жителей Алтайского края в 2018 году будут иметь доступ ко второму телевизионному мультиплексу. Таким образом, уже в следующем году в селах региона появится возможность смотреть развлекательные телеканалы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 18 октября в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания между Алтайским краем и федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). Свои подписи под документами поставили Александр Карлин и генеральный директор РТРС Андрей Романченко. Соглашение направлено на создание в регионе оптимальных условий для перехода с аналогового на цифровое теле- и радиовещание.

В ходе рабочей встречи первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук рассказал Александру Карлину, что РТРС обеспечит полную техническую готовность к трансляции второго мультиплекса с охватом 97% жителей Алтайского края к концу 2018 года.

Комментируя подписанный документ, Александр Карлин подчеркнул, что РТРС - единственный исполнитель мероприятий по строительству цифровой эфирной телесети в соответствии с действующей федеральной целевой программой. За ним закреплено право быть эфирным оператором первого, второго и последующих мультиплексов цифрового эфирного телевидения на территории всей страны. Поэтому соглашение имеет очень четкий программный и практический аспект.

Программы первого мультиплекса (Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия Культура", "Россия 24", "Карусель", "ТВ-Центр", ОТР, а также радиоканалы "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России") доступны 97,6% жителей Алтайского края.

Тестовое вещание второго мультиплекса ("Рен-ТВ", "Спас", СТС, ТНТ, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир" и "Муз-ТВ") началось в крае в 2014 году. До конца 2018 года, согласно ФЦП, второй мультиплекс должен быть введен в полную коммерческую эксплуатацию. Охват сигналом второго мультиплекса составит 97,3%.

