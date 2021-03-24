Жителям Алтайского края пообещали тёплые весну и лето

Средние температуры по всей России с апреля по сентябрь будут около нормы и выше неё. Холодных весны и лета не ожидается. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в апреле прогнозируется тёплая погода на всей территории Северо-Западного, Центрального, Уральского и Сибирского федерального округов, а также на севере ДВФО. В мае температура выше нормы будет в северной половине европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и Красноярском крае.

Июнь ожидается стандартным, лишь в Красноярском крае и Якутии будет непривычно жарко. В июле температура выше нормы прогнозируется на северо-востоке европейской части страны, Урале, Западной Сибири, на остальной территории температура будет около нормы. В августе жаркая погода ожидается на западе европейской части России, на Таймыре, Ямале и в Забайкалье.

Также Вильфанд отметил, что сентябрь будет тёплым в большей части страны, сообщает РИА Новости.

Напомним, на среду, 24 марта, синоптики объявили в Алтайском крае штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 32 метров в секунду.