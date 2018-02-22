Жителям Барнаула показали, что такое "Ночные игры"

Фото: Алдабаева Татьяна

Предпоказ американской комедии "Ночные игры с участием Джейсона Бейтмана и Рейчел МакАдамс состоялся в среду, 21 февраля, в Барнауле. Организаторами мероприятия выступили радиостанция DFM Барнаул и кинотеатр Formula.

Билеты на предпоказ разыгрывались в эфире радиостанции DFM Барнаул, а также в официальных сообществах "ВКонтакте" киносеть FORMULA. Перед просмотром гостей ждали различные конкурсы, веселые викторины и призы ,а также выступление прекрасных девушек из школы танцев Infinity.

Картина "Ночные игры" рассказывает, как три пары, среди которых Макс (Бейтман) и Эни (МакАдамс), любят собираться раз в неделю на ночные квесты. Одной прекрасной ночью брат Макса, Брукс (Чандлер), выдумывает самый чумовой квест — с киднеппингом, фейковыми полицейскими, убийствами в прямом эфире — и три пары пытаются его решить. Правда, процесс игры осложняется ее чрезмерной реалистичностью — трупы, насилие и насильники обретают натуралистичный вид. За создание ленты отвечали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М.Голдштейн, ответственные за комедию "Несносные боссы".